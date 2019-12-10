Скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков

CA-NEWS (CA) - Экс-мэр Москвы Юрий Лужков скончался в Германии. По информации Рен ТВ, это произошло в одной из клиник города Мюнхен.

В медицинском учреждении 84-летнему Юрию Лужкову проводили операцию на сердце.

Юрий Михайлович Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992-го по 2010 год. Лето 2010 года в Центральной России было очень жарким и засушливым. В связи с этим в Московской области было много лесных пожаров, дым от которых не уходил из столицы несколько недель подряд.. В сентябре президент России Дмитрий Медведев уволил Лужкова с поста градоначальника с формулировкой "в связи с утратой доверия".