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  10 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Обвиняемые по делу о теракте в метро Петербурга получили от 19 лет до пожизненного

CA-NEWS (CA) -  Суд в Петербурге приговорил к пожизненному заключению Аброра Азимова, гражданина Кыргызстана, которого следствие назвало одним из четырех основных организаторов теракта в петербургском метро в апреле 2017 года, сообщает Meduza.

Акрам Азимов получил 28 лет, Мухамадюсуп и Ибрагимжон Эрматов — 28 и 27 лет соответственно, их также признали основными организаторами взрыва.

Кроме организаторов приговор получили еще семь фигурантов дела.

Сайфиллу Хакимова и Бахрама Эргашева приговорили к 19 годам каждого. Махамадюсуф Мирзаалимов, Азамжон Махмудов, Дилмурод Муидинов и Шохиста Каримова получили по 20 лет лишения свободы.

Их осудили по статьям о содействии террористической деятельности, незаконном изготовлении и обороте взрывных устройств и участии в террористическом сообществ

Содик Ортиков, которого обвинили в том числе в приобретении оружия для террористической группы, приговорили к 22 годам. Всем подсудимым суд также назначил штрафы.

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