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  10 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Гимн Узбекистана перевели на русский язык в стихах

CA-NEWS (UZ) -  В день 27-й годовщины принятия Государственного гимна Республики Узбекистан на сайте http://gimn.uz был впервые представлен его поэтический перевод на русский язык. Автором перевода выступил узбекский писатель Ораз Абдуразаков, сообщили в посольстве Узбекистана в Бишкеке.

«До последнего времени не существовало поэтических переводов гимна Узбекистана на другие языки, – комментирует Ораз Абдуразаков. – В своём недавнем выступлении глава нашего государства отметил, что узбекский язык является для народа символом национального самосознания. Поэтому я попытался донести глубокий смысл, величие и красоту текста гимна как до русскоязычных сограждан, так и до соседей по региону и Содружеству. Надеюсь, что кого-то это сподвигнет к более глубокому изучению языка, символики и истории нашего края».

Особенностью предложенного Абдуразаковым текста является его полное ритмическое соответствие мелодии Мутала Бурханова. При этом автор перевода вовсе не призывает к альтернативному исполнению гимна.

«Поэтическая форма перевода всего лишь делает его, на мой взгляд, более доступным и лёгким для восприятия. Я искренне надеюсь, что опубликованный мною текст посодействует лучшему пониманию культуры Узбекистана за рубежом. При этом, разумеется, в соответствии с законом, публично исполняться он должен, как и ранее, исключительно на языке оригинала», – отметил Ораз Абдуразаков.

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