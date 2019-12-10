Twitter назвал самые обсуждаемые темы года

CA-NEWS (CA) - Социальная сеть Twitter подвела в своем блоге итоги 2019 года, выделив самые обсуждаемые темы.

В 10-ку самых топовых новостных тем вошли: пожар в Нотр-Даме, Brexit, сильнейший за последние несколько десятилетий в Японии тайфун Хагибис, пожары в Амазонии, протесты в Гонконге, климатические протесты, теракт в новозеландском Крайстчерче и предвыборные дебаты демократов в США.

В топ самых обсуждаемых политиков года вошли: президент США Дональд Трамп, экс-президент США Барак Обама, премьер-министр Индии Нарендра Моди, Член Палаты представителей США Александрия Окасио-Кортес, президент Бразилии Жаир Болосонару, сенатор США Берни Сандерс, бывшая первая леди США Хиллари Клинтон, бывший вице-президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин.