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  10 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В больнице Бухары скончались малолетние брат и сестра, причины смерти выясняются

CA-NEWS (UZ) -  В Бухарском филиале Республиканского центра экстренной медицинской помощи, несмотря на усилия врачей, скончались двое детей — родные брат и сестра. Причины смерти выясняются, сообщает Bukhara Info.

Шестилетний мальчик и трехлетняя девочка были госпитализированы вечером 25 ноября. У детей были одинаковые симптомы: температура, тошнота, рвота и слабость.

Главный врач центра Тохир Мусаев, ссылаясь на слова отца, ранее сообщал, что болезнь у детей началась с сильной лихорадки, кашля и насморка. К специалистам неотложки они поступили в крайне тяжелом состоянии и сразу же были переведены в реанимацию.

Директор филиала Мажид Кенжаев, врачи склоняются к тому, что малышей сразила тяжелая вирусная инфекция, осложнившаяся тяжелой пневмонией. Рассматривался и вариант с отравлением угарным газом, однако эту версию вскоре исключили.

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