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  10 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монгольская Gobi cashmere запустила сайт для немецкоязычных

CA-NEWS (MNG) -  6 декабря компания Gobi cashmere официально запустила свой онлайн-магазин (de.gobicashmere.com) для граждан ФРГ.

С тех пор, как компания вышла на европейский рынок, их кашемировые продукты премиум-класса стали общеизвестными и более доступными для европейских покупателей благодаря растущему числу филиалов и интернет-магазинов.

Недавно запущенный интернет-магазин предлагает совместимые правила доставки и возврата, такие как бесплатная доставка и доставка в течение 1-3 рабочих дней в пределах Германии. Он также предлагает сезонные предложения для клиентов, например, раздавать бесплатные носки и подарочную коробку в этот праздничный сезон.

Gobi Cashmere имеет в общей сложности три филиала в Берлине и Гамбурге, а самый последний магазин был открыт в торговом центре Mall of Berlin, крупнейшем торговом центре Берлина всего два месяца назад.

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