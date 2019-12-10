Глава МИД Узбекистана посетит Ватикан

CA-NEWS (UZ) - 11-13 декабря делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым посетит Италию, сообщила пресс-служба МИДа.



Программой визита предусмотрено проведение в Риме встреч с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Луиджи Ди Майо и другими официальными лицами для обсуждения перспектив дальнейшего развития двусторонних отношений.

В рамках визита также запланировано посещение Ватикана и проведение переговоров с Секретарем Святого Престола по отношениям с государствами, архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

В ходе пребывания в Италии узбекская делегация примет участие в международной конференции «Италия – Центральная Азия: укрепление взаимопонимания, сотрудничества и партнерства».