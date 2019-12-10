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  10 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Fitch подтвердило кредитный рейтинг Ташкента на уровне «стабильный»

CA-NEWS (UZ) -  Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Ташкента в иностранной и национальной валюте на уровне «BB-» с прогнозом «Стабильный» на уровне суверенного рейтинга.

Fitch впервые присвоило Ташкенту долгосрочный кредитный рейтинг «BB-» в июне 2019 года.

Fitch Ratings – американская корпорация, известная, в первую очередь, как одно из трех авторитетнейших международных рейтинговых агентств, наряду со Standard & Poor’s и Moody’s. Положительный рейтинг от такого агентства, как Fitch Ratings, своего рода гарантия для инвесторов финансовой надежности того или иного бизнеса, города или государства.

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