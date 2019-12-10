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  10 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туле житель Узбекистана отсидит три года за кражу сигарет
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (UZ) -  В Туле 35-летний гражданин республики Узбекистан осужден за кражу в крупном размере.

Судом установлено, что мужчина в августе 2018 года, работая в клининговой компании, с территории распределительного центра компании «Тандер» в пос. Иншинский Ленинского районного Тульской области, совершил кражу табачных изделий различных марок на сумму более 800 тыс. рублей ($12,5 тыс).

Решением суда он отправится на 3 года в исправительную колонию общего режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба Тульской областной прокуратуры.

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