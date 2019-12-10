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  10 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Дело мамы ведёт следователь, обвинённый ранее в пытках и убийстве, - Иман Каримова
Продолжение: Гульнаре Каримовой «в пятый раз продлили срок заключения», - Иман КаримоваПредыстория: Гульнара Каримова руководила преступным сообществом, - генпрокуратура Узбекистана о возбуждении новых уголовных дел

CA-NEWS (UZ) -  Дочь Гульнары Каримовой, проживающая в Лондоне, разместила на своей странице в Instagram информацию о следователе, который ведёт дело её матери.

«Уже никого не удивит, что следователь, который ведёт дело против Г. Каримовой, ещё некоторое время назад, а именно в апреле 2018 года был в центре внимания из-за противоправных пыток и убийства, совершённых им во время одного из его «расследований». Следователь из Бухары Расул Юлдашев на данный момент пытается по уже выработанным и привычным ля него методам и тактикам, оказать давление на Гульнару Каримову, каждый раз упоминая детей и откровенно угрожая им. Ранее, в 2018 году, он обвинялся военным судом за избиение, пытки и убийство предпринимателя Ильхома Ибодова из Бухары. Было возбуждено уголовное дело 08/26616-18, по которому проходил следователь Юлдашев Расул и его коллеги», - сообщила Иман Каримова 9 декабря.

Ранее в этом месяце Иман Каримова объявила, что её страницей будет управлять команда профессиональных юристов.

Генеральная прокуратура Узбекистана на днях выступила с заявлением по поводу Гульнары Каримой, сообщив, что от международных структур и граждан поступили сообщения о новых, не охваченных прежними расследованиями преступлениях Каримовой. Это, по данным генпрокуратуры, послужило основанием для возбуждения нового уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

Ведомство отмечает, что следствие установило, что Каримова Г. руководила преступным сообществом, создав для этого несколько организованных преступных групп, состоящих из числа приближенных ей лиц.

До этого Иман Каримова также на своей странице в Инстаграм сообщила, что её матери в очередной раз продлили срок тюремного заключения.

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