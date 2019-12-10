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  10 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Власти отказали швейцарскому адвокату Гульнары Каримовой во въезде в Узбекистан

CA-NEWS (UZ) -  Генеральная прокуратура Узбекистана выступила с заявлением по поводу адвокатов старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой.

"В ответ на многочисленные запросы, касательно участия адвокатов в защите Гульнары Каримовой, поясняем, что все они являются гражданами Республики Узбекистан, наняты ее близкими родственниками и имеют лицензии, на осуществление адвокатской деятельности, выданные в установленном порядке органами юстиции.

Взаимодействие с адвокатами осуществляется на основании норм Уголовно-процессуального Кодекса, жалоб и ходатайств, касательно ограничения их прав по защите своего клиента не поступало", - отмечается в заявлении генпрокуратуры.

"В отношении швейцарского адвоката Грегуара Манжа, позиционирующего себя адвокатом Каримовой Г. сообщаем, что в соответствии с действующим законодательством, деятельность иностранных адвокатов на территории Узбекистана не предусмотрена.

Вместе с тем, мандат иностранного адвоката Г.Манжы, выданный швейцарскими властями ограничен расследуемым уголовным делом в отношении Каримовой Г. в Швейцарии и его пребывание на территории Республики Узбекистан стало возможным исключительно по ходатайству швейцарских властей о взаимной правовой помощи.

Несмотря на предоставленную возможность, Г.Манжа при посещении своего клиента в Узбекистане неоднократно допускал нарушения общепринятых правил профессиональной этики адвокатов, выразившихся в нагнетании обстановки деструктивного характера, распространении с целью пиара заведомо ложных сведений о пенитенциарных учреждениях Узбекистана.

Необходимо отметить, что доступ к пенитенциарным учреждениям открыт в том числе и для международных правозащитных организаций, и их мониторинговые отчёты регулярно публикуются", - сообщает генпрокуратура.

Узбекская сторона в качестве вынужденной меры, приняла решение отказать во въезде адвоката Г.Манжа на территорию Республики Узбекистан.

Иностранные адвокаты других соучастников Каримовой Г. по уголовному делу в Швейцарии, продолжают беспрепятственно поддерживать контакты со своими подзащитными на территории Республики Узбекистан, - отметила генпрокуратура.

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