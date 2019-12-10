В Казахстане арестована банда карточных шулеров из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - В Казахстане задержана банда из шести человек, пять из которых – граждане Узбекистана. Карточные шулеры заманивали азартных павлодарцев, выигрывая у них крупные суммы денег, сообщили местные СМИ.



Мошенники, возраст которых – от 40 до 70 лет, использовали одну и ту же схему, популярную у шулеров в 90-е годы.

Своих жертв они находили на базарах Павлодара. Один из мошенников подходил к людям, предлагая поехать на склад и посмотреть там интересующий их товар. Предложением тут же начинали интересоваться еще несколько «покупателей» – все они были членами банды.

На машине подставные «покупатели» вместе с жертвой отправлялись якобы на склад. Пока «продавец» ходил за товаром, остальные, чтобы не скучать, предлагали сыграть в карты «по мелочи». К игре тут же подключался ещё один член банды, изображавший случайного прохожего.

Жертве позволяли выиграть несколько раз подряд, а затем, когда игрок начинал чувствовать азарт, предлагали повысить ставки. Если у него не было при себе нужного количества денег, мошенники соглашались дать их в долг, и для игрока начиналась полоса невезения. Он проигрывал всё, что было, и влезал в долги. Как сообщили в пресс-центре департамента полиции Павлодара, 64-летний житель города проиграл более 1 миллиона тенге, еще один игрок – 30 000 тенге.

Двое членов банды были арестованы в Павлодаре, еще четверо - в Экибастузе. В их задержании вместе с полицейскими участвовали бойцы СОБР. Ведется досудебное расследование по статье 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Мошенничество»).