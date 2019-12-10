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  10 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане запустили производство сигарет Marlboro, Parliament и L&M

CA-NEWS (UZ) -  В течение первого года запланированный объем производства составит 500 млн сигарет. Благодаря этому, по расчётам Tashkent Tobacco, в бюджет страны в 2020 году будет выплачено около 130 млрд сумов ($13,6 млн) налогов и других обязательных платежей.

«В качестве следующего шага мы планируем реализацию инвестиционного проекта по развитию дистрибуционной сети и оснащению розницы современным торговым оборудованием с охватом более 3000 точек торговли в течение первых нескольких лет. Это, в свою очередь, придаст динамику развитию розничного бизнеса и созданию новых рабочих мест», — цитирует Spot.uz Али Гаджиева, одного из учредителей Tashkent Tobacco.

Специалисты компании PMI будут оказывать техническую поддержку на базе узбекистанской компании. Tashkent Tobacco также запланировала комплексную программу обучения и развития местных кадров, как на производственной фабрике PMI в Казахстане, так и непосредственно на предприятии в Ташкенте.

На фабрике работают более 100 человек. За два неполных года работы компания уплатила в бюджет свыше $20 млн в виде налогов.
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