В Ташкенте планируется открыть филиал Российского педагогического университета им. А.И.Герцена

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте на днях прошла видеоконференция с участием представителей Министерства дошкольного образования, Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана и Российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена. Стороны обсудили условия открытия филиала университета в Ташкенте.

Открытие филиала Российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена запланировано на 2020 год, сообщает Nuz.uz.

Вуз займется подготовкой педагогических кадров для Узбекистана, а также повышением квалификации и переподготовкой кадров образовательной сферы.

Во время следующих встреч стороны планируют сформировать полный список факультетов, а также прзиступить к разработке программ бакалавриата и магистратуры.

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена – крупнейший педагогический вуз России, основанный в 1797 году. Он готовит бакалавров и магистров по более чем 30 специальностям.