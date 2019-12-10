Иностранцам разрешат пребывать в Узбекистане без регистрации до 30 дней

CA-NEWS (UZ) - С 1 июля 2020 года в Узбекистане предлагается отменить порядок регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Узбекистана на срок визового (безвизового) режима, но не более 30 дней.

Об этом говорится в проекте Указа Президента о повышении эффективности реформ в сфере туризма. Проект выставлен на обсуждение до 24 декабря.

Документ разработан Государственным комитетом по развитию туризма.

С 1 июля следующего года намечены внедрение единой системы учета туристского сбора и упрощение его оплаты, в том числе через национальные мобильные платежные приложения и международные платежные системы.

Контроль за пребыванием иностранцев на территории страны и своевременностью их выезда будет осуществляться путем проверки оплаты туристского сбора. Во всех контрольно-пропускных пунктах должны быть созданы пункты по обмену валют и приему оплаты туристского сбора.

Планируется также привлечь субъекты предпринимательства к оказанию услуг по перевозке пассажиров и грузов между пограничными пропускными пунктами Узбекистана и соседних стран.

В 2020 году запланировано принять практические меры по увеличению количества аллей и бульваров в городах для организации досуга с привлечением частных инвесторов.

К апрелю планируется разработать проект изменений в Воздушный кодекс, предусматривающих установление механизмов оптимизации стоимости авиаперевозок путем использования невозвратных и безбагажных тарифов.

До 1 января 2023 года отечественных и зарубежных юридических лиц предлагается освободить от уплаты таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) при ввозе авиационного топлива и горюче-смазочных материалов, а также сырья для подготовки авиационного топлива и ГСМ.