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  11 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Польша готова создать совместный медный завод с Монголией

CA-NEWS (MNG) -  Спикер Монголии Гомбожавын Занданшатар 10 декабря принял вице-спикера Сейма Республики Польша Малгожата Госевска.

В начале встречи спикер Г. Занданшатар поздравил Малгожату Госевскую с переизбранием на пост вице-спикера Сейма и сказал: «Я рад активному развитию традиционных дружественных отношений и сотрудничества между Монголией и Польшей. В наступающем году будет отмечаться 70-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Уверен, что ваш визит будет способствовать дальнейшему развитию партнерства.

В ответ Малгожата Госевска поблагодарила спикера и отметила важность дальнейшего развития партнерства между постоянными комитетами и членами парламента в рамках межпарламентского сотрудничества, которое послужит основой для активных отношений между секторами.

Затем вице-спикер Сейма сказала: «Несмотря на неудовлетворительное состояние, товарооборот между двумя странами в последнее время увеличивается. Например, он увеличился на 20 процентов по сравнению с первой половиной 2019 года по сравнению с 60 миллионами евро в 2018 году. Поскольку важно развивать связи между владельцами бизнеса, в 2020 году планируется организовать двусторонний бизнес-форум в Улан-Баторе. Основным условием достижения значительных результатов в экономическом партнерстве являются совместные проекты, реализуемые крупными компаниями двух стран. Например, мы можем участвовать в создании совместного медного завода, так как у нас есть крупный производитель меди в нашей стране».

Напомним,В России решили запретить въезд на территорию страны вице-спикеру Сейма Польши Малгожате Госевской. Об этом она узнала во время пересечения польско-белорусской границы 29 сентября. Об этом информировало «Польское радио».

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