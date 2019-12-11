Завод “Ферганаазот” остановился из-за нехватки газа

CA-NEWS (UZ) - Открытое акционерное общество «Ферганаазот», одно из крупнейших в Узбекистане предприятий по производству минеральных удобрений, частично приостановило деятельность из-за нехватки природного газа.

Сотрудники предприятия сообщили, что цех по производству аммиака, который считается основным объектом завода, был закрыт в начале декабря текущего года, сообщает centralasian.org.

«После отсутствия аммиака производство нитратных и мочевинных удобрений также прекратилось», - сказал на условиях анонимности сотрудник завода.

Рабочие сообщили, что не могут получить полную зарплату из-за приостановки деятельности завода.

"Нам выдали половину зарплаты за ноябрь. За декабрь выдадут также. В прошлом году мы тоже перестали работать из-за нехватки газа", - сказал рабочий.

Представитель администрации города Ферганы по экономическим вопросам заявил, что ему известно о том, что завод "Ферганаазот" не работает. Однако он истолковал это как техническую проблему.

- В течение трех или четырех дней проблема будет решена. На заводе идет ремонт, поэтому он не работает, - сказал чиновник из отдела по экономическим вопросам администрации города Ферганы.

Открытое акционерное общество «Ферганаазот» является одним из крупнейших и немногих предприятий по производству минеральных удобрений в Узбекистане. Здесь работают 7000 человек.

Предприятие производит аммиачную селитру, жидкий аммиак, мочевину, хлорат натрия, целлюлозу.

Продукция "Ферганаазота" экспортируется в Россию, Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан, Китай, Иран и Афганистан.

В прошлом году крупнейшее предприятие в Узбекистане «Ферганаазот» остановилось из-за нехватки газа, рабочие не получали заработную плату в течение нескольких месяцев.

В настоящее время дефицит газа наблюдается во многих регионах Узбекистана. За последние две недели из-за отсутствия газа в Ферганской, Андижанской, Сырдарьинской, Хорезмской областях и в различных частях Каракалпакстана прошли акции протеста населения.