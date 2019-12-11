Жители монгольского аймака Архангай выступают против разведки урана

CA-NEWS (MNG) - Члены совета директоров движения «Гурван гол» сомона Өндөр-Улаан, Архангай аймак, Ц.Баярхуу и соответствующие должностные лица, выступили против добычи урана в «Национальном информационном центре».

Перепланированные лицензии на разведку и эксплуатацию урана в сомонах Өндөр-Улаан, Жаргалант и Тариат, аймака Архангай неоднократно отклонялись в 2011 году и были восстановлены сегодня, сообщают они.

ООО «Нуклер Энержи Монголиа» с директором Э. Эрдэнэбат получило разрешение на разведку урана на вышеупомянутих территориях.

«Понимаем, что мы должны идти с миром на одном уровне. Но с нашей культурой это не совпадает. Почему мы готовы добывать уран, когда мир отказываемся от него? Мы же знаем о вреде урана. Эти люди занимаются разведкой урана возле реки и ручьи. Поэтому работы по разведке урана должны быть прекращены», - сказал Ц.Баярхуу.