РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Жители монгольского аймака Архангай выступают против разведки урана

CA-NEWS (MNG) -  Члены совета директоров движения «Гурван гол» сомона Өндөр-Улаан, Архангай аймак, Ц.Баярхуу и соответствующие должностные лица, выступили против добычи урана в «Национальном информационном центре».

Перепланированные лицензии на разведку и эксплуатацию урана в сомонах Өндөр-Улаан, Жаргалант и Тариат, аймака Архангай неоднократно отклонялись в 2011 году и были восстановлены сегодня, сообщают они.

ООО «Нуклер Энержи Монголиа» с директором Э. Эрдэнэбат получило разрешение на разведку урана на вышеупомянутих территориях.

«Понимаем, что мы должны идти с миром на одном уровне. Но с нашей культурой это не совпадает. Почему мы готовы добывать уран, когда мир отказываемся от него? Мы же знаем о вреде урана. Эти люди занимаются разведкой урана возле реки и ручьи. Поэтому работы по разведке урана должны быть прекращены», - сказал Ц.Баярхуу.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Хорезме недовольные отсутствием газа женщины перекрыли дорогу
  • Таджикистан стал сопредседателем «Стамбульского процесса»
  • Апелляционный суд Монголии отозвал 4 лицензии Centerra Gold в пользу НПО
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×