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  11 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Правозащитники и организации Монголии впервые удостоены премии ЕС в области прав человека

CA-NEWS (MNG) -  Европейский Союз впервые наградил нескольких монгольских правозащитников премией ЕС в области прав человека.

Делегация Европейского Союза в Монголии вместе с посольствами Франции и Италии вручила награды девяти монголам.

Награды получили:

Г-жа Б. Болору, сотрудник Отдела по развитию инвалидов Департамента развития народонаселения, в знак признания мероприятий, направленных на создание равных возможностей для инвалидов, и усилий по созданию более инклюзивного общества.

Г-жа Ц.Оюнгэрэл, правозащитница и автор, в знак признания усилий по поощрению и защите общепризнанных прав человека и основных свобод.

Г-жа Х. Наранжаргал, президент Международного центра «Глобус», Монголия, в знак признания усилий по защите и поощрению свободы мнений и их выражения.

ЛГБТ-центр в Монголии, представленный г-жой Д. Мөнхтуяа, приверженность делу поощрения и защиты прав лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов (ЛГБТИ).

Министерство труда и социальной защиты в лице государственного секретаря г-на Г.Өнөрбаяра в знак признания поощрения и защиты свободы мнений и выражения мнений организаций гражданского общества

Г-жа Н. Оюундарь, член парламента и глава парламентского подкомитета по правам человека, в знак признательности за смелую пропаганду поощрения гендерного равенства и борьбы с дискриминацией в отношении женщин

Г-н О. Мөнхсайхан, доцент юридического факультета Национального университета Монголии, в знак признания усилий по привлечению неправительственных организаций в качестве ключевых участников процессов демократического управления

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