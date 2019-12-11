Гражданин Монголии получил 8 лет тюрьмы за измену родине

CA-NEWS (MNG) - Районный суд Чингэлтэй в порядке согласительного производства 5 декабря признал гражданина Монголии А.Адъяа виновным в государственной измене.

А.Адъяа был приговорен к 8 годам лишения свободы.

Его признали виновными в том, что он передавал предназначенную для внутреннего пользования информацию и секретные сведения иностранному агенту.

В его действиях суд увидел "отдельные признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей 19.4 Уголовного кодекса "Государственная измена". В статье указан виновным "незаконное сотрудничество с иностранными спецслужбами, организациями и гражданами".

Не сообщается, с какими спецслужбами или иностранными государствами он сотрудничал.