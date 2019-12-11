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  11 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монгольские медсестры будут работать в домах престарелых в Японии

CA-NEWS (MNG) -  Заместитель губернатора аймака Орхон А. Тувшинжаргал принял главу Ассоциации домов престарелых района Итабаси Токио Масомачи Тома для обсуждения вопросов найма сотрудников в домах престарелых посредством трудовых договоров в Японии.

Поскольку средняя ожидаемая продолжительность жизни японских граждан составляет 84 года, а количество пожилых людей, как ожидается, вырастет вдвое в течение следующих 20 лет, страна подписала соглашения о трудоустройстве с 9 странами для сектора медсестер, одной из которых является Монголия.

Таким образом, те, кто подтвердит свой уровень владения базовым уровнем владения японским языком и сдали экзамен на медсестер, могут работать в Токио до 3 лет.

Обе стороны должны принять свое окончательное решение после проведения очередной дискуссии по этому вопросу в Японии.

Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии оценило численность пожилых людей с деменцией, которые нуждаются в какой-либо поддержке, в 2 800 000, по данным 2012 года. Это составляет 9,5% от общей численности населения в возрасте 65 лет и старше. Ожидается, что этот процент будет увеличиваться. Исследование распространенности деменции выявило, что по состоянию на 2012 год один из приблизительно семи человек в возрасте 65 лет и старше, что означает около 4 390 000 человек в целом, страдает деменцией с необходимостью поддержки или без нее.

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