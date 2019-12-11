РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монголия и Россия будет работать над повышением спроса кашемира в РФ

CA-NEWS (MNG) -  Монгольская национальная торгово-промышленная палата подписала соглашение о сотрудничестве с Российской Федерацией во время визита премьер-министра У. Хурэлсуха в Москву.

Кроме того, обе стороны подписали соглашение о создании платформы сотрудничества «Бизнес-рынок» для обмена деловыми предложениями и возможностями сотрудничества в режиме онлайн.

В соответствии с соглашением, Монголия будет экспортировать переработанное мясо в Россию, и обе страны будут сотрудничать, чтобы увеличить спрос на кашемир в России.

Монголия производит 48 процентов всего необработанного кашемира в мире. Кашемир является одним из самых мягких, теплых и самых продолжительных натуральных волокон на рынке сегодня. 90 процентов мирового кашемирового рынка снабжается Монголией и КНР.

Волокно монгольского кашемира имеет средний диаметр 16,5 микрон и длину от 39 до 45 миллиметров. Такая толщина считается лучшей в мире. Каждая кашемировая коза дает в год пух не более 150 грамм, только на одну треть свитера. Отсюда – малая распространенность этой шерсти и высокая цена на сырье.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В больнице Бухары скончались малолетние брат и сестра, причины смерти выясняются
  • Исполнительный директор Международного аналитического центра Think Tank НВМРС выступил на 74-й сессии ГА ООН
  • Монголия подписывает меморандум о взаимопонимании по применению кубинского продукта Biorat
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×