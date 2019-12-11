Монголия и Россия будет работать над повышением спроса кашемира в РФ

CA-NEWS (MNG) - Монгольская национальная торгово-промышленная палата подписала соглашение о сотрудничестве с Российской Федерацией во время визита премьер-министра У. Хурэлсуха в Москву.

Кроме того, обе стороны подписали соглашение о создании платформы сотрудничества «Бизнес-рынок» для обмена деловыми предложениями и возможностями сотрудничества в режиме онлайн.

В соответствии с соглашением, Монголия будет экспортировать переработанное мясо в Россию, и обе страны будут сотрудничать, чтобы увеличить спрос на кашемир в России.

Монголия производит 48 процентов всего необработанного кашемира в мире. Кашемир является одним из самых мягких, теплых и самых продолжительных натуральных волокон на рынке сегодня. 90 процентов мирового кашемирового рынка снабжается Монголией и КНР.

Волокно монгольского кашемира имеет средний диаметр 16,5 микрон и длину от 39 до 45 миллиметров. Такая толщина считается лучшей в мире. Каждая кашемировая коза дает в год пух не более 150 грамм, только на одну треть свитера. Отсюда – малая распространенность этой шерсти и высокая цена на сырье.