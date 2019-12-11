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  11 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане от госслужащих требуют соблюдения дресс-кода при посещении театров

CA-NEWS (TM) -  Сотрудников госучреждений и предприятий города Туркменабада обязали посещать спектакли Государственного драматического театра имени Сейитназара Сейди, при этом соблюдать дресс-код.Об этом сообщает корреспондент Азатлыка в Лебапском велаяте.

- Различные отраслевые госучреждения и среднеспециальные учебные заведения города в Туркменабаде и этрапах обязали своих сотрудников приобретать билеты и ходить на двухчасовые спектакли "Дая хатын" и "Довлетли Довран" Государственного драматического театра имени Сейитназара Сейди.

По словам корреспондента Азатлыка в Лебапском велаяте, посещение театра предусматривает дополнительные затраты для зрителей. Кроме затрат на билеты, стоимостью около 20 манатов, от бюджетников требуют соблюдения дресс-кода и приобретения новой одежды определенного цвета и фасона.

- Женские платья обходятся более 200 манатов, мужские костюмы около 800 манатов, - отмечает корреспондент Азатлыка в регионе. (По курсу ЦБ Туркменистана 3,5 манат - $1 - примечание редакции).

По его словам, особенно тяжело приходится жителям этрапов. Кроме затрат на посещение театров и одежду, жители районов испытывают транспортные трудности.

- Приехавшие из этрапов зрители поневоле жалуются на транспортные расходы и трудности по поиску транспорта, чтобы добраться домой. Спектакль начинается в 19:00 и заканчивается в 21. В это время автобусов нет, такси тоже не найти. Многие вынуждены останавливаться в гостиницах, а это дополнительные расходы. Стоимость номера в гостинице от 50 манатов. Если дешевых мест нет, стоимость номера может достигать 170 манатов за ночь", - сообщает корреспондент Азатлыка в Лебапе.

Практика распространения билетов в госучреждениях и учебных заведениях путем принуждения сотрудников и учащихся к посещению театров и кино широко распространена в Туркменистане.

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