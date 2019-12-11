Найденные в гробнице Монголии серебряные драконы вошли в топ-10 археологических открытий года

CA-NEWS (MNG) - В Монголии археологи раскопали две гробницы, построенные для знати империи хунну. В большой гробнице исследователи обнаружили деревянные ящики, в которых хранились серебряные кольца, нефритовые крючки для ремней и пара позолоченных серебряных драконов, которые, возможно, когда-то служили ручками на сосуде. Меньшая гробница содержала останки человека, похороненного в запряженной лошадьми повозке, 15 лошадиных голов и 19 серебряных конных украшений, каждое из которых изображало божество единорога. Команда также извлекла часть украшенного нефритом меча из этой могилы.

Исследование проводили монгольские и китайские археологи и редкая пара серебряных драконов, которые они обнаружили, были добавлена в список археологических открытий 2019 года американского журнала «Archeology».

«Серебряные драконы были впервые обнаружены не только в Монголии, но и в Азии», - сказал в недавнем интервью Синьхуа Димаажав Эрдэнэбаатар, заведующий кафедрой археологии в Улан-Баторском государственном университете. «Я очень рад и удовлетворен тем, что наше первое сотрудничество было настолько эффективным», - сказал Д.Эрдэнэбаатар о сотрудничестве своего отдела с китайскими археологами.

«Два серебряных дракона, каждый длиной 8 см и жестом оглядывающийся назад к его вертикальному хвосту, являются большим достижением трехлетних совместных раскопок в сомоне Өндөр-Улаан центрально-западного монгольского аймака Архангай, совместно взятых археологами из нашего университета и китайской провинции Хэнань », - сказал он.

«Это был первый случай, когда археологи нашего университета сотрудничали с китайской стороной», - сказал сопредседатель совместной археологической команды Монголия-Китай.

Дворяне того времени, вероятно, полагали, что драконы были величественными символами, согласно монгольскому эксперту. «Но сейчас мы работаем над тем, чтобы точно определить, были ли эти два позолоченных серебряных дракона декоративными предметами», - сказал Эрдэнэбаатар.

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Кроме того, несколько бронзовых предметов, таких как горшки и изделия, были обнаружены в двух гробницах. Многие из этих бронзовых предметов были разбиты, и китайские археологи скоро вернутся в Монголию, чтобы восстановить их, сказал он.

По словам Эрдэнэбаатара, археологи двух стран также обнаружили ряд предметов культуры, относящихся ко времени династии Хань. «Это показывает, что наши два народа были в отношениях в течение нескольких тысяч лет», добавил он.

Эрдэнэбаатар выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству с китайскими археологами в будущем.

Журнал «Археология» - это публикация Археологического института Америки раз в два месяца. Как всемирно известный археологический журнал, он начал публиковать свои 10 лучших открытий с 2006 года.