Среди жертв оказались женщины и дети. Боевики не оставили нам выбора, - глава МИД Таджикистана о нападении на погранзаставу

CA-NEWS (TJ) - Сироджиддин Мухриддин, министр иностранных дел Таджикистана, заявил, что при нападении на погранзаставу «Ишкобод» были убиты женщины и дети.

Заявление высокопоставленного таджикского дипломата прозвучало 10 декабря в ответ на вопрос корреспондента Радио Озоди после очередного заседания Совета по сотрудничеству между Таджикистаном и Европейским Союзом в Брюсселе.

«Вооруженная группа из 20 боевиков совершила нападение на заставу «Ишкобод» погранотряда «Султонобод». Они захватили 5 автоматов Калашникова. В результате операции спецслужб боевики были ликвидированы. Пятеро из них арестованы, они находятся в следственном изоляторе. Были жертвы среди сотрудников силовых органов. К сожалению, террористы в нападении использовали женщин и детей. Мы сделали все возможное, но, к сожалению, среди жертв оказались женщины и дети. Боевики нам не оставили выбора», - сказал глава МИД Таджикистана, комментируя нападение на погранзаставу «Ишкобод».

Нападение на заставу "Ишкобод" погранотряда "Султонобод" в районе Рудаки на таджикско-узбекской границе произошло в половине четвертого ночи 6 ноября. Лица, совершившие нападение были боевиками группировки «Исламское государство» (ИГ), сообщил тогда пресс-центр ГКНБ Таджикистана. Как уточнило ведомство, 20 боевиков проникли 3 ноября в Кубодиенский район Таджикистана со стороны уезда Калаи Зол провинции Кундуз на северо-востоке Афганистана.

В результате операции силовых структур против напавших на погранзаставу «Ишкобод», по данным Главного управления погранвойск ГКНБ Таджикистана, 15 боевиков были убиты, еще пять задержаны. Власти Таджикистана официально подтвердили гибель двоих силовиков - милиционера Бахрома Косимзода и пограничника Изатулло Латифова. Однако, по информации источников Радио Озоди, в результате инцидента погибли не менее 6 человек – пять пограничников и один сотрудник органов внутренних дел. Официальные органы не опровергли и не подтвердили эту информацию.

Два дня спустя после инцидента «Исламское государство» взяло на себя ответственность за нападение на заставу погранотряда «Султонобод». В опубликованном 8 ноября на сайте «Амак» заявлении ИГ сказано, что в результате атаки боевиков были убиты 10 военнослужащих погранвойск Таджикистана.

В конце прошлого месяца представитель ГКНБ Мухаммад Саидов на конференции в Душанбе сообщил, что группировка была создана в Согдийской области и последний месяц перед нападением члены банды проживали на территории столичного района Исмоили Сомони. «Незнакомцев видел и председатель махалли, и участковый милиционер, но никто не придал этому значения», - сказал Мухаммад Саидов.