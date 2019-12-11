За рубежом создано 55 избирательных участков, - ЦИК Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте 10 декабря состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии.

Председатель ЦИК М.Абдусаломов отметил, что в иностранных государствах создано 55 избирательных участков, которые закреплены за 12 избирательными округами в городе Ташкент.

В рамках заседания были аккредитованы журналисты негосударственного информационного агентства «Uzlife», индийского журнала «Outlook», индонезийского телеканала «Metro TV», малазийского государственного телеканала «TV Alhijrah», катарского телеканала «Ал-Жазира». Члены комиссии приняли решение об аккредитации еще 12 местных и зарубежных журналистов, принимающих участие в освещении выборов.

На сегодняшний день число прошедших процедуру аккредитации представителей республиканских СМИ достигло 267. В том числе, количество аккредитованных зарубежных представителей СМИ составило 125.