В Казахстан на хранение привезли вторую партию низкобогащенного урана

CA-NEWS (KZ) - Вторую партию низкообогащенного урана привезли в Казахстан 10 декабря. Храниться она будет в банке ядерного топлива в Усть-Каменогорске, передают местные СМИ.

Специалисты уверяют, что никакой угрозы для населения нет, а за соблюдением требований безопасности наблюдают представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

В специально оборудованном ангаре будет храниться 60 цистерн с низкообогащенным ураном общим весом в 90 тонн. Этого объема достаточно, чтобы произвести топливо для загрузки одного реактора. Использовать его могут все страны – участники МАГАТЭ.

Как только все ячейки в банке ядерного топлива будут заполнены, ворота закроют. Откроют их в следующий раз только тогда, когда какая-либо страна подаст заявку в МАГАТЭ на выделение определенного количества гексафторида урана, и МАГАТЭ ее одобрит.