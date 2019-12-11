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  11 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстан на хранение привезли вторую партию низкобогащенного урана

CA-NEWS (KZ) -  Вторую партию низкообогащенного урана привезли в Казахстан 10 декабря. Храниться она будет в банке ядерного топлива в Усть-Каменогорске, передают местные СМИ.

Специалисты уверяют, что никакой угрозы для населения нет, а за соблюдением требований безопасности наблюдают представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

В специально оборудованном ангаре будет храниться 60 цистерн с низкообогащенным ураном общим весом в 90 тонн. Этого объема достаточно, чтобы произвести топливо для загрузки одного реактора. Использовать его могут все страны – участники МАГАТЭ.

Как только все ячейки в банке ядерного топлива будут заполнены, ворота закроют. Откроют их в следующий раз только тогда, когда какая-либо страна подаст заявку в МАГАТЭ на выделение определенного количества гексафторида урана, и МАГАТЭ ее одобрит.

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