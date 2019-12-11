Нурсултан Назарбаев встретился с первостроителями столицы

CA-NEWS (KZ) - Нурсултан Назарбаев встретился с первостроителями столицы, сообщает пресс-служба первого президента Казахстана.

Во время встречи Назарбаев совместно с соратниками осмотрел выставку, посвященную истории становления и развития столицы. В экспозиции выставки представлено порядка тысячи материалов из музейного, архивного и библиотечного фондов Библиотеки Елбасы.

Кроме того, первый президент Казахстана лично провел экскурсию для первостроителей столицы на экспозиционной площадке «Назарбаев Центра».

В ходе встречи Назарбаев поделился с соратниками воспоминаниями о ходе передислокации столицы из города Алматы в город Акмолу.

- Мне особенно приятно видеть вас – моих близких соратников и верных единомышленников. Вы всегда были для меня надежной опорой в созидании нашего прекрасного города, - сказал Нурсултан Назарбаев.