Улучшенные показатели извлечения меди и золота в шахтах Xanadu указывают на повышение стоимости проекта Хармагтая

CA-NEWS (MNG) - Программа металлургических испытаний Xanadu Mines Ltd (ASX: XAM) (TSX: XAM) (FRA: 02X) на сульфидную руду из флагманского проекта Хармагтая в аймаке Өмнөговь в Монголии позволила улучшить извлечение меди и золота.

Новая программа повысила извлечение меди примерно на 4,5% до среднего уровня извлечения 89,5% для двух основных металлургических композитов.

Извлечение золота увеличилось примерно на 3%, в результате чего среднее извлечение золота достигло 69,7% для двух основных металлургических композитов.

Эта работа также привела к увеличению содержания меди в концентратах меди и золота.

Эти улучшения указывают на повышение стоимости проекта Хармагтая, который находится в том же регионе, что и масштабный проект Оюу-Толгой компании Rio Tinto plc (LON: RIO).

Управляющий директор и главный исполнительный директор Xanadu д-р Эндрю Стюарт сказал: «Мы чрезвычайно довольны этими новыми металлургическими результатами от Хармагтая, которые соответствуют или лучше, чем ожидалось на данном этапе в жизни проекта, и мы рады, что дополнительные улучшения могут быть сделаны в дальнейшем вниз по дорожке.

В 2016 году Xanadu Mines сообщила, что обнаружила высокую концентрацию золота в образцах, полученных в результате проведения буровых работ на проектной площади «Хармагтай» в аймаке Өмнөговь.

По данным компании, на глубине 234 метра выявлены природные соединения с содержанием 0,57 процента меди и золото 1.04 грамм/тонну на глубине 466 метров.

Кроме того, в ходе бурения поисково-разведочной скважины №418 обнаружена руда с содержанием 0,32% меди на глубине 212 метров и 0,38 грамм на тонну золота на глубине 333 метра.

Месторождение Хармагтай находится на 420 км- от Улан-Батора, в 120 км к северу от Оюу толгой на территории аймака Өмнөговь.