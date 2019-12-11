В Ташкенте проходит узбекско-российский форум молодых ученых

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте проходит узбекско-российский форум молодых ученых. Старт работе форума дан 10 декабря, сообщили организаторы.



В рамках форума будут обсуждаться вопросы необходимости непрерывного образования, академическая мобильность между молодыми специалистами-международниками, а также возможности сотрудничества России и Узбекистана в сфере повышения квалификации молодых кадров. Кроме того, эксперты обсудят с участниками основы и приоритеты развития двусторонних отношений стран, расскажут об истории региона и формировании новых векторов его развития.

Организаторами мероприятия выступают Информационно-аналитический центр МГУ, АНО «Институт исследований Центральной Азии», Ассоциация общественных объединений «Национальный Совет молодёжных и детских объединений России», базовая организация государств-участников СНГ по работе с молодёжью – РТУ МИРЭА при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.