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  11 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте проходит узбекско-российский форум молодых ученых

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкенте проходит узбекско-российский форум молодых ученых. Старт работе форума дан 10 декабря, сообщили организаторы.

В рамках форума будут обсуждаться вопросы необходимости непрерывного образования, академическая мобильность между молодыми специалистами-международниками, а также возможности сотрудничества России и Узбекистана в сфере повышения квалификации молодых кадров. Кроме того, эксперты обсудят с участниками основы и приоритеты развития двусторонних отношений стран, расскажут об истории региона и формировании новых векторов его развития.

Организаторами мероприятия выступают Информационно-аналитический центр МГУ, АНО «Институт исследований Центральной Азии», Ассоциация общественных объединений «Национальный Совет молодёжных и детских объединений России», базовая организация государств-участников СНГ по работе с молодёжью – РТУ МИРЭА при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

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