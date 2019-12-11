Монгольская команда заняла первое место на ралли в джунглях Малайзии (фото)

CA-NEWS (MNG) - Один из самых трудных Ралли мира Challenge Rainforest Challenge 2019 прошел в джунглях Малайзии на протяжении 10 дней.

Маршрут международного финала Challenge Rainforest Challenge 2019 начался с Кота-Бару, Тумпата, Пасир-Путех, Улу-Сата, Букит-Бакара, Куала-Края, Лалока, Сунгай-Рек и закончился в Гуа-Мусанге.

В ралли приняли участие команды более 30 стран.

В этом году монгольская команда участвовала со своих машинах. На этот раз в Категория R1 - Прототип, монгольская команда-3 (гонщик и штурман: Хурэлчулуун Дамба и Цэнгэлхуу Гантулга) заняла первое место в ралли. Другая команда-1 (гонщик и штурман: Эрдэнэжаргал Батболд и Батмөнх Гочоодорж) - 10-е место. Команда-4 (гонщица и штурман: г-жа Бат-Ундрал Бямбасурэн и Сабиржан Баянхан) -13-е и команда-2 (гонщик и штурман: депутат ВГХ Номтойбаяр Нямтайшир и Энэбиш Гэрэлт-Од) - 14-е место соотственно.

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Каждый год журналисты составляют свой рейтинг самых тяжелых внедорожных соревнований в мире. По итогам этого рейтинга публикуют "Top 10" самых -самых офф-роудных гонок. Как правило, первые две строчки занимают "Dakar" и "Baja-1000", а малазийское Rainforest Challenge (RFC) прочно входит в "десятку", кочуя в разные годы с пятого на девятое места. Соревнование проводится уже 19 лет.

2019 год стал 23-м специальным выпуском для самых храбрых и смелых мужчин и женщин у которых машины среднего класса.