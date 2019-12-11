Визит премьер-министра Казахстана в Сан-Франциско: стартапы, венчурный капитал и цифровые технологии

CA-NEWS (KZ) - Премьер-министр РК Аскар Мамин в рамках рабочего визита в США посетил Сан-Франциско и провел встречи с руководством ведущих мировых компаний в области инновационного и цифрового развития, венчурного финансирования и энергетики, сообщает пресс-служба правительства РК.



Мамин встретился с руководством «Центра четвертой промышленной революции» Всемирного экономического форума (ВЭФ) и обсудил с управляющим директором ВЭФ Р. Самансом перспективные направления сотрудничества в сфере регулирования инновационных технологий.

По итогам встречи между «Центром четвертой промышленной революции» и Международным финансовым центром «Астана» (МФЦА) подписан документ о стратегическом партнерстве в развитии Интернета вещей (IoT), что стало первым шагом к открытию в 2020 году в Казахстане Аффилированного Центра ВЭФ по четвертой промышленной революции. Подобные учреждения функционируют в Израиле, Индии, Китае, ОАЭ, Колумбии, ЮАР, США и Японии, содействуя обеспечению системной государственной поддержки развития новейших технологий и инновационных проектов.

Премьер-Министр РК А. Мамин провел переговоры с главой венчурного фонда «500 Startups» К. Цай, по итогам которых подписано соглашение о присоединении казахстанского национального института развития — АО «QazTechVentures» — к V Глобальному фонду «500 Startups».

Документ предусматривает создание совместного Тематического венчурного фонда в РК. Проект придаст импульс развитию венчурного финансирования и инновационного предпринимательства, обеспечив стартап-компании венчурным капиталом.

По итогам переговоров А. Мамина с финансовым директором инвестиционной группы «Bright Sphere Investment Group» (BSIG) С. Раной между Казахстанским фондом прямых инвестиций (KIDF) и BSIG подписан меморандум о сотрудничестве в создании в 2020 г. совместного фонда для финансирования инфраструктурных проектов на территории Казахстана.

Справочно: BSIG – ведущая глобальная инвестиционная группа, под управлением которой находится более $200 млрд. Реализует проекты в 30 странах посредством 7-ми управляющих компаний, имеет 20 офисов по всему миру и более 850 институциональных и крупных корпоративных клиентов.

В ходе встречи с главным исполнительным директором «One Web» А. Штекелем рассмотрены перспективы реализации проекта по повсеместному покрытию территории Казахстана, в т.ч. удаленных и труднодоступных районов, высокоскоростным широкополосным интернетом через спутники связи. По итогам переговоров Управляющий МФЦА К. Келимбетов и глава «One Web» А. Штекель подписали документ по дальнейшему продвижению проекта.

В переговорах с президентом компании «Valv Technologies» К. Хантом рассмотрена возможность открытия в Казахстане завода по производству клапанов и задвижек для нефтегазового сектора. Производимую продукцию планируется использовать в рамках реализации Проекта будущего расширения «Тенгизшевроил», а также экспортировать на рынки соседних стран.