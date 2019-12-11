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  11 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В России осужденный за кражи узбекистанец не захотел в другую колонию и сбежал (видео)

CA-NEWS (UZ) -  Охранники не довезли до колонии осуждённого за кражи Шавката Султанова днём 9 декабря. Он сбежал сразу после заседания, на котором его решили отправить в учреждение с более строгими порядками.

По данным «Фонтанки», Султанов сбежал около 15.30 возле здания суда — как раз когда его погрузили в автозак, чтобы отвезти обратно в места лишения свободы. Из карточки Султанова на сайте Калининского районного суда следует, что его привезли решать вопрос об изменении вида исправительного учреждения. Судя по всему, в колонии-поселении он вёл себя не слишком хорошо, и из учреждения с самым нетребовательным режимом его планировали перевести туда, где построже. В объединенной пресс-службе судов Петербурга уточнили, что судья удовлетворила ходатайство, и Султанов должен был отправиться в колонию общего режима.

На видеозаписи с проходной здания суда видно, как Султанов проходит через турникеты как обычный посетитель, без наручников, с папкой в руках, сопровождаемый единственным сотрудником, представителем службы охраны из колонии.

44-летний уроженец Узбекистана путешествует где-то по Петербургу или Ленобласти, отмечает издание.

В колонию Султанов попал в сентябре 2018 года. Он признал вину в трёх кражах — телефона, планшета и кошелька. Судья приговорил его к четырём годам лишения свободы. Учитывая время в изоляторе, выйти он мог бы в сентябре 2022 года.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в настоящее время по всем территориальным подразделениям ГУ МВД России разослана ориентировка на совершившего побег гражданина. Полицией приняты все необходимые меры, направленные на его розыск и задержание.

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