В Монголии скоро откроется крытый каток в юрточном районе

CA-NEWS (MNG) - В Монголии скоро откроется крытый каток в юрточном районе для занятия фигурным катанием и хоккеем. Он находится позади 39-й средней школы, Дэнжийн мянга, 10-й хороо, район Чингэлтэй.

Как сообщил заместитель губернатора района Чингэлтэй, Ж.Лхагвасурэн, «Каток будет открыт в течение всего сезона, а в спортивный комплекс войдут бассейн, баскетбольная площадка и 1000 мест.

Спортивный комплекс построен из государственного бюджета, и его текущие показатели составляют 90% и будут введены в эксплуатацию в начале следующего года из-за неполной отделки.

Спортивный комплекс будет бесплатным для жителей Чингэлтэйского района.

Напомним, монгольские хоккейсты не имели крытый каток до сих пор.

Тем временем, продолжается работа по строительству спортивного дворца «Степпа Арена» в Улан-Баторе в соответствии с олимпийскими стандартами вблизи спортивного комплекса «Буянт Ухаа». Создание зимнего спортивного комплекса в целях поощрения и мотивации хоккеистов и в результате проведения переговоров с Чешской Республикой и Канадой решено построить новый дворец зимнего спорта «Степпа Арена» на финансовых средствах $15 млн.