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  11 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Горнорудный сектор Таджикистана понес ущерб в $55 млн из-за снижения цен на цветные металлы

CA-NEWS (TJ) -  Более $55 млн составил ущерб сектора горнорудной промышленности Таджикистана из-за снижения цен на цветные металлы в мире.

По данным министерства промышленности и новых технологий страны, с начала этого года (январь-сентябрь) цены на цветные металлы снизились по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Размер ущерба составил более $55 млн. или 533,1 млн. сомони, передает Avesta.

В частности, цены на мед снизились на $124,8, порошок сурьмы подешевел на $2703.

Также сообщается, что за девять месяцев этого года предприятия горнорудной промышленности страны выпустили продукцию на сумму 4 млрд. 843,3 млн. сомони ($499,8 млн.), что на 375,9 млн. сомони, или на 8,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Объем производства продукции предприятий горнорудной промышленности составляет 25,7% от общего объема промышленной продукции страны.

Таджикистан увеличил экспорт и импорт драгоценных и полудрагоценных камней и металлов с начала текущего года, сообщает Агентство по статистике при президенте РТ.

Экспорт драгоценных и полудрагоценных камней и металлов увеличился в 156,9 раз по сравнению с показателями десяти месяцев прошлого года.

Экспорт драгоценных и полудрагоценных камней и металлов, сложился на общую сумму более $225,1 млн., что в 156,9 раза превысило показатели аналогичного периода 2018 года.

Сумма импорта драгоценных и полудрагоценных камней и металлов за указанный период составила более $3,5 млн., что на 2,1% больше показателя 2018 года.

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