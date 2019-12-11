Восточная Европа и Центральная Азия: изменение климата и ограниченный доступ к технологиям усугубляют неравенство, - ПРООН

CA-NEWS (CA) - Уровень жизни в странах Европы и Центральной Азии сегодня выше, чем когда-либо в истории. Тем не менее, последствия изменения климата и стремительное развитие технологий мешают бороться с неравенством и могут способствовать расслоению общества. Об этом говорится в новом докладе Программы развития ООН (ПРООН).

Сокращение среднего класса, высокий уровень неформальной занятости, недостаточная социальная защищенность, отток молодежи и квалифицированной рабочей силы, неравенство перед законом. Эти и другие проблемы, по данным авторов доклада, существуют сегодня в странах Европы и Центральной Азии, передает служба новостей ООН.

Около 90 процентов потребностей региона в энергии покрывается за счет использования ископаемого топлива, а 30 процентов земельных угодий подверглись деградации. В целом разрыв в уровне жизни разных слоев населения сокращается, однако возникают новые формы неравенства. Они связаны с ограниченным доступом к технологиям и образованию. На благополучии беднейших и самых незащищенных групп населения также сказываются последствия изменения климата.

По расходам на науку и развитие страны Европы и Центральной Азии занимают средние позиции в мировом рейтинге, но соотношение между численностью квалифицированных и неквалифицированных кадров отстает от показателей наиболее развитых государств мира. Этот разрыв, как считают авторы доклада, будет сложно преодолеть по мере стремительного распространения высоких технологий.

Неравенство на рынке труда и высокий уровень неформальной занятости в странах региона лишают людей социальной защищенности – те, кто работает без контракта, как правило, не получают социальных льгот и рискуют оказаться без средств к существованию.

Кроме того, согласно опросам общественного мнения, жителей региона беспокоит коррупция и неравенство перед законом. Это, как считают авторы доклада ПРООН, может свидетельствовать о более глубинных причинах неравенства, которые не находят своего отражения в официальной статистике.

«Развитие человека зависит от расширения его возможностей, - говорит Мирьяна Сполярич Эггер, Директор регионального бюро ПРООН по странам Европы и СНГ, - Мы воздаем должное достижениям стран региона и принимаем в расчет трудности, с которыми они сталкиваются. Но не стоит забывать, что некоторые из сегодняшних проявлений неравенства могут стать гораздо более существенными в будущем».

По показателю гендерного неравенства регион считается одним из самых благополучных в мире, однако женщины, как отмечается в докладе, все еще недостаточно представлены на рынке труда. Кроме того, женщины, как указывают авторы документа, сталкиваются с «последствиями гендерного паритета». Так, в половине стран мира новые социальные нормы вызывают в обществе некоторое раздражение, которое приводит к негативному отношению к женщинам. Также «за бортом» более всего рискуют оказаться молодежь, мигранты, безработные, люди с инвалидностью и жители сельской местности.

Эксперты ПРООН рекомендуют государствам региона принимать меры, чтобы преодолевать эти проблемы. Например, они предлагают обратить внимание на более равномерное распределение обязанностей по уходу за ребенком, что поможет сократить разрыв в доходах между мужчинами и женщинами.