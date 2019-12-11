В Узбекистане построят платные тоннели через перевалы Камчик и Тахтакарача

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан планирует построить два платных тоннеля, а также три платные скоростные дороги. Об этом говорится в «дорожной карте», утвержденной президентом Шавкатом Мирзиёевым, передают местные СМИ.



Первый тоннель планируется построить на перевале Камчик. Тендер на его строительство планируется завершить уже в марте 2022 года, подписать соглашение с победителем тендера – до марта 2022-го.

Еще один тоннель планируется построить через перевал Тахтакарача. Соглашение на строительство с победителем тендера рассчитывают подписать в мае 2021 года.

В документе также предусмотрено строительство трех платных дорог «Ташкент – Самарканд», «Ташкент – Андижан» и «Сырдарья – Бахт». Договора с победителями тендеров на их строительство должны быть подписаны в 2021 году.