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  11 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане построят платные тоннели через перевалы Камчик и Тахтакарача

CA-NEWS (UZ) -  Узбекистан планирует построить два платных тоннеля, а также три платные скоростные дороги. Об этом говорится в «дорожной карте», утвержденной президентом Шавкатом Мирзиёевым, передают местные СМИ.

Первый тоннель планируется построить на перевале Камчик. Тендер на его строительство планируется завершить уже в марте 2022 года, подписать соглашение с победителем тендера – до марта 2022-го.

Еще один тоннель планируется построить через перевал Тахтакарача. Соглашение на строительство с победителем тендера рассчитывают подписать в мае 2021 года.

В документе также предусмотрено строительство трех платных дорог «Ташкент – Самарканд», «Ташкент – Андижан» и «Сырдарья – Бахт». Договора с победителями тендеров на их строительство должны быть подписаны в 2021 году.

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