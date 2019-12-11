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  11 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Вылетавший из Ташкента в Урумчи самолет вернулся обратно из-за непогоды
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (UZ) -  В связи с ухудшением погодных условий в аэропорту Урумчи рейс HY-507 Uzbekistan airways развернули обратно в Ташкент. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари" на своем Телеграм-канале.

«К сведению провожающих рейс HY-507 и встречающих рейс HY-508. В связи с ухудшением метеорологических условий в аэропорту Урумчи до значений, не позволяющих выполнить посадку в аэропорту назначения», – говорится в сообщении авиакомпании.

О дате и времени повторного вылета рейса по маршруту Ташкент - Урумчи информация будет опубликована позже, добавили в пресс-службе.

Авиакомпания принесла пассажирам извинения за возникшие неудобства, связанные с возвратом самолёта в аэропорт Ташкент.

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