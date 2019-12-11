Пытки в Узбекистане по-прежнему «широко распространены», - Хьюман Райтс Вотч

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан должен выполнить рекомендации Комитета ООН против пыток, чтобы положить конец «широко распространенным пыткам и жестокому обращению» в стране, заявила 9 декабря правозащитная организация Хьюман Райтс Вотч.

Проведенный Комитетом обзор по Узбекистану показал, что шаги, предпринятые Ташкентом для пресечения применения пыток, были недостаточными. Срочные дальнейшие меры должны включать полное введение в действие запрета на использование в суде доказательств, полученных под пытками и реабилитацию бывших политических заключенных, подвергшихся пыткам в тюрьме, отмечается в заявлении.

«Выводы комитета ООН сегодня являются тревожным сигналом к ​​реалиям прав человека в Узбекистане», - сказал Хью Уильямсон, директор Хьюман Райтс Вотч по Европе и Центральной Азии. «Реформы, проводимые президентом Шавкатом Мирзиёевым, важны, но этот отчет показывает, что ключевые опоры оскорбительной, авторитарной системы страны все еще существуют».

Хьюман Райтс Вотч на протяжении многих лет документировала применение пыток в местах содержания под стражей в Узбекистане, в том числе избиения резиновыми дубинками и бутылками с водой, истязания электрическим током, подвешивание за запястья и лодыжки, изнасилование и сексуальное унижение, удушение пластиковыми пакетами и противогазами, угрозы физического вреда родственникам и лишение еды или воды. Организация также задокументировала подобные случаи, когда президент Мирзиёев пришел к власти в сентябре 2016 года.

Комитет, который провел слушания с правительством Узбекистана и узбекскими региональными и международными неправительственными группами в ноябре в рамках подготовки своего доклада от 6 декабря, заявил, что «жалобы на пытки, полученные прокуратурой, увеличились в десять раз с 2017 по 2018 годы». Комитет выразил обеспокоенность тем, что «число случаев, когда должностные лица привлекались к ответственности за пытки, не увеличивалось соразмерно». Никаких конкретных данных предоставлено не было.

Комитет заявил, что «по-прежнему глубоко обеспокоен сообщениями о том, что пытки и жестокое обращение по-прежнему регулярно совершаются подстрекательством и с согласия правоохранительных, следственных и тюремных должностных лиц, главным образом с целью получения признаний или информации, которая будет использоваться в уголовном процессе ».

Комитет приветствовал освобождение из тюрьмы «значительного числа правозащитников и журналистов с сентября 2016 года». Однако он подверг критике комментарий узбекских властей о том, что все заявления о пытках и произвольном задержании этих бывших политических заключенных были «необоснованными».