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  11 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Замена электронными обычные паспорта в Монголии. Какие возникли трудности?

CA-NEWS (MNG) -  В 2012 году Монголия заменила прежнюю систему идентификации личности в стране новыми электронными идентификационными карточками. Это и есть гражданский паспорт Монголии. В настоящее время 2,5 миллиона человек в стране имеют эти электронные удостоверения личности или e-ID cards.

Однако это оказалось довольно проблематичным и привело к бюрократическим проблемам – интеграция многих государственных органов ограничена. Например, монголам часто приходится сканировать свои умные удостоверения личности, а бумажные копии заверять нотариально.

В настоящее время смарт-карта включает в себя встроенный микропроцессор, содержащий все персональные данные, с биометрическими системами идентификации лиц и отпечатков пальцев, связанными с защищенной базой данных, обслуживающей государственные органы, такие как избирательные органы, налоговые и таможенные органы.

Из-за ограничений правительство планирует снова обновить гражданское удостоверение личности. В новой версии персональные регистрационные номера будут скрыты в чипе, и будет показан государственный регистрационный номер с 12 цифрами.

Ожидается, что изменения начнутся в ноябре 2020 года после парламентских выборов.

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