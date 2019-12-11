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  11 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте более 5000 дворникам бесплатно раздали продукты

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкенте в рамках благотворительной акции более 5000 дворников бесплатно получили продукты, сообщила пресс-служба столичной администрации.

"Труд людей, работающих для благоустройства нашего города, озеленения территорий и сохранения чистоты окружающей среды, имеет особую ценность. В целях поощрения сотрудников данной сферы в преддверии Дня конституции при спонсорстве компании Imzo отделениями благоустройства 11 районов города организовано мероприятие, в рамках которого более 5 000 работников отрасли получили продуктовые наборы", - сообщили в хокимияте Ташкента.

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