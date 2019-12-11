ЕБРР выделит 33,1 млн. евро для обезвреживания двух хвостохранилищ в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана ратифицировал рамочное соглашение между РТ и Европейским банком реконструкции и развития относительно деятельности по Счёту экологической реабилитации для Центральной Азии в РТ, передает Avesta.



Выступая перед депутатами, министр промышленности и новых технологий страны Заробиддин Файзуллозода отметил, что с финансовой помощи Европейского союза разработано технико-экономическое обоснование (ТЭО) и дана оценка воздействия на окружающую среду двух хвостохранилищ Таджикистана – «Дехмой» и «Табошар».

По словам З.Файзуллозода, грант Европейского банка реконструкции и развития в размере 33,1 млн. евро будет направлен для обезвреживания хвостохранилищ с радиоактивными отходами «Дехмой» и «Табошар», на севере Таджикистана.

Министр сообщили, что по предложению Еврокомиссии, ЕБРР на специальном расчетном счете собирает пожертвования для устранения угроз хвостохранилищ «Дехмой» и «Табошар». По мере сбора необходимой суммы начнется проект по реабилитации вышеназванных хвостохранилищ.

По словам министра, в десяти хвостохранилищах Таджикистана содержится 55 млн. тонн отходов. Большая часть из них, то есть 36 млн. тонн находится в хвостохранилище «Дехмой».

Ранее сообщалось, что три страны – Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан участвуют в Счете экологической реабилитации для Центральной Азии (ERA), созданным Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в 2015 году по инициативе Европейской Комиссии. Этот фонд будет управлять вкладами международных доноров для решения региональных проблем, связанных с объектами уранового наследия.

В прошлом Центральная Азия являлась важным производителем урана. Большое количество радиоактивного материала было захоронено на свалках и хвостохранилищах. Большинство шахт были закрыты к 1995 году, однако была проведена только их незначительная рекультивация.