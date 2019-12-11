Иностранные мигранты занимают рабочие места казахстанцев - депутат РК

CA-NEWS (KZ) - Депутат от партии "Ак жол" Берик Дюсембинов просит государственным органам обратить внимание на статданные безработицы и учитывать фактическое количество трудовых мигрантов в социальных отчетах по приглашению иностранное рабочей силы, передает корреспондент zakon.kz.

- Эффективная методика учета баланса трудовых ресурсов в нашей стране до сих пор не разработана. Правительство должно принять действенные меры для управления миграционными процессами. Министерство труда и соцзащиты объявило, что в два раза сократит квоту для привлечения иностранной рабочей силы на следующий год. По словам министра, эти меры принимаются с целью защиты внутреннего рынка труда страны, - заявил на пленарном заседании депутат Берик Дюсембинов.

Он добавил, что, по официальным данным, в Казахстане зарегистрировано 2 396 предприятий, работодатели которых привлекают иностранную рабочую силу, однако, как известно, разница между официальной статистикой и реальным количеством иностранных рабочих, прибывающих в Казахстан для заработка очень большая.

Так, по данным комитета миграционной службы, в 2018 году в Казахстан прибыла 551 тыс. трудовых мигрантов только из Узбекистана и Таджикистана. В 2019 году прогнозируется, что этот показатель составит более 600 тыс.

- Однако количество этих трудовых мигрантов не учитывается в учете по квоте иностранной рабочей силы министерства труда. Кроме того, нет никакой официальной информации о том, сколько иностранных граждан выводят средства за границу. С учетом приведенного выше количества трудовых мигрантов объем средств, уходящих за границу насчитывается миллиардными суммами. А эти средства оставались бы в экономике страны в виде зарплат граждан Казахстана, - сказал мажилисмен.

Вместе с тем, он обратил внимание, что, по данным Комитета по статистике, без учета скрытой безработицы в стране, численность безработных граждан превысила 440 тыс. человек.

- Считаю, что такая ситуация вызвана недостаточным вниманием со стороны уполномоченного государственного органа к состоянию рынку труда. В то время как наши 440 тыс. граждан являются безработными, тысячи иностранных трудовых мигрантов занимают их места. Учитывая, что количество прибывающих нелегальных мигрантов превышает количество безработных, мы можем прийти к выводу, что у нас нет безработицы. В этой связи партия "Ак жол" просит поручить государственным органам учитывать фактическое количество трудовых мигрантов в социальных отчетах по приглашению иностранное рабочей силы, - сказал Дюсембинов в своем запросе премьер-министру.

Также, по его словам, необходимо предоставить достоверную информацию о сумме средств, выведенных иностранными трудовыми мигрантами из Казахстана.

- Поскольку эту же зарплату должны были получить сами казахстанцы и "влить" в экономику страны, не вывозя за границу. Мы не соглашаемся с мнением, что граждане нашей страны трудятся не активно, поэтому вынуждены привлекать иностранную рабочую силу. Наша страна неоднократно демонстрировала пример отважного труда и огромных успехов. Мы полагаем, что самая первая причина в данном случае является низкая зарплата, а причины этому, по словам НПП "Атамекен" является объем налога, налагаемого на зарплату, который составляет около 40%. То есть половина денег, выплачиваемых предпринимателем своим рабочим уходит на различные налоги. Просим рассмотреть вопрос нагрузки на оплату труда малого и среднего бизнеса и другие виды стимулирования, - заключил депутат.