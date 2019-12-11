В Ташкенте рассмотрели опыт Китая в проекте «Умный общественный транспорт»

CA-NEWS (UZ) - В хокимияте Ташкента прошла встреча с представителями компании Leon technology Co. Ltd. из Китая,сообщила пресс-служба столичной администрации.

На встрече рассмотрен вопрос сотрудничества в сфере информационных технологий. Иностранная сторона презентовала проект Smart city, который содержит в себе несколько направлений. Отмечено, что на первом этапе сотрудничества важно начать работу в определенном направлении, например, сфере общественного транспорта. Проект китайской стороны «Умный общественный транспорт» состоит из нескольких составляющих, дающих возможность электронной оплаты за проезд, пользования бесплатным интернетом, получения информации о маршруте транспорта и оптимальном маршруте до пункта назначения. Также они обратили внимание на организацию зоны Wi-Fi, распространяемой от дорожных фонарей.

Руководитель аппарата хокима Ташкента Эркин Иминов отметил, что внедрению концепции «Умный город» в Ташкенте уделяется отдельное внимание и изучается опыт передовых стран и городов в данной сфере, а также рассматриваются соответствующие предложения. Также он выразил своё мнение о возможности реализовать пилотный проект с китайскими специалистами, направленный на внедрение ИКТ в деятельность дошкольных образовательных учреждений, и сообщил о готовности рассмотреть предложения в данном вопросе.

Также отмечено, что передовые разработки компании Leon technology Co. Ltd., направленные на организацию деятельности общественного транспорта имеют важное значение для граждан нашей столицы и вопрос сотрудничества в данной сфере может быть всесторонне рассмотрен.