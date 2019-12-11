Президент Казахстана принял председателя партии «Ауыл» Али Бектаева

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана 11 декабря принял председателя партии «Ауыл» Али Бектаева, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что члены партии «Ауыл» полностью поддерживают учреждение Национального совета общественного доверия и Президентского кадрового резерва, а также инициативы Главы государства, направленные на улучшение ситуации в сельском хозяйстве.

Собеседники подробно обсудили ситуацию в агропромышленном комплексе. В частности, лидер партии высказал свои предложения по совершенствованию системы финансовой поддержки отрасли.

Али Бектаев отметил своевременность поручений президента, предусматривающих эффективное использование сельскохозяйственных земель и передачу посевных площадей хозяйствам, которые непосредственно занимаются их обработкой.

Глава государства был ознакомлен с предложениями партии «Ауыл» по дальнейшему развитию аграрной сферы и возрождению отдаленных сельских населенных пунктов.