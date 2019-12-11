Количество рейсов в Саудовскую Аравию для паломников из Узбекистана увеличено вдвое

CA-NEWS (UZ) - 10 декабря текущего года в Саудовскую Аравию для совершения малого паломничества — умры отбыла группа из 490 паломников из Узбекистана. Это вдвое больше обычного. Это стало возможным после увеличения количетва авиарейсов.

С этого дня рейсы в Саудовскую Аравию будут выполняться не один раз, а два раза в день, сообщила пресс-служба Управления мусульман Узбекистана.

Сезон совершения малого паломничества – умра 2019/20 продлится до лета 2020 года.

Для отправления и встречи паломников на места были привлечены сотрудники Комитета по делам религий, Управления мусульман Узбекистана, другие относящиеся ведомства и организации, которые ведут слаженную работу. Каждая группа паломников в этот сезон будет находится в Саудовской Аравии по 10 дней.



