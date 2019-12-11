Овчарка загрызла мальчика в Алматинской области

CA-NEWS (KZ) - Немецкая овчарка насмерть загрызла 8-летнего мальчика. Трагедия случилась в селе Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области. Собака принадлежала семье погибшего, передает Tengrinews.kz.

"Факт смерти ребенка подтверждаем. Сейчас дело расследуется сотрудниками Шелекского отдела полиции. Собака, немецкая овчарка, принадлежала семье потерпевших. Собаку уже усыпили специальные службы. Расследование по факту находится на контроле областного департамента. Ожидаем результатов экспертизы, после чего будет принято окончательное процессуальное решение", - сообщил официальный представитель ДП Алматинской области Кобейхан Нурахмет.