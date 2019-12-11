В Узбекистане открылся колл-центр по религиозным вопросам

CA-NEWS (UZ) - Чтобы ответить на религиозные вопросы соотечественников Управление мусульман Узбекистана наладило систему ответов по телефону на религиозные вопросы относительно молитвы.

Теперь верующие мусульмане могут получить ответы на свои вопросы через колл-центр по номеру 78-150-33-44 , сообщила пресс-служба Управления мусульман.

Время работы колл-центра с понедельника по субботу с 9:00 до 17:00 (исключая молитвенные часы, выходной день - воскресенье). Отвечать на вопросы будут квалифицированные эксперты в сфере фетвы, отметили в духовном ведомстве.

Фетва (фатва) — в исламе решение по какому-либо вопросу, выносимое муфтием, факихом или алимом, основываемое на принципах ислама и на прецедентах мусульманской юридической практики.