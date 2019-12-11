Российская компания построит селеотводы на юге Ашхабада

CA-NEWS (TM) - 10 декабря президент Гурбангулы Бердымухамедов осмотрел строительные площадки Ашхабада.

Как передает госинформагентство ТДХ, глава российской строительной компании «Возрождение» Игорь Букато представил Бердымухамедову проект селеотводных сооружений, которые планируется построить на юге Ашхабада, у предгорья Копетдага.

Президент отметил важность объекта для обеспечения бесперебойного функционирования всех систем жизнедеятельности города и потребовал, чтобы при строительстве были произведены «точные расчеты всех параметров» сооружения.