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  11 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Российская компания построит селеотводы на юге Ашхабада

CA-NEWS (TM) -  10 декабря президент Гурбангулы Бердымухамедов осмотрел строительные площадки Ашхабада.

Как передает госинформагентство ТДХ, глава российской строительной компании «Возрождение» Игорь Букато представил Бердымухамедову проект селеотводных сооружений, которые планируется построить на юге Ашхабада, у предгорья Копетдага.

Президент отметил важность объекта для обеспечения бесперебойного функционирования всех систем жизнедеятельности города и потребовал, чтобы при строительстве были произведены «точные расчеты всех параметров» сооружения.

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