Французская компания готова расширить свое присутствие в Туркменистане

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на днях принял заместителя председателя Совета директоров группы компаний «VINCI» Ива-Тибо де Сильги, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

В ходе встречи Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан всегда открыт для эффективного взаимодействия с заинтересованными зарубежными партнерами, в том числе с крупнейшими компаниями, среди которых французская «VINCI».

Глава государства и его гость обсудили перспективы расширения деловых контактов. В этой связи де Сильги проинформировал президента Туркменистана о продвижении порученных компании проектов.

Зампредседателя Совета директоров «VINCI» подчеркнул, что представляемая им компания готова принять участие в реализации новых совместных проектов.