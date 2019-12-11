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  11 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Французская компания готова расширить свое присутствие в Туркменистане

CA-NEWS (TM) -  Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на днях принял заместителя председателя Совета директоров группы компаний «VINCI» Ива-Тибо де Сильги, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

В ходе встречи Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан всегда открыт для эффективного взаимодействия с заинтересованными зарубежными партнерами, в том числе с крупнейшими компаниями, среди которых французская «VINCI».

Глава государства и его гость обсудили перспективы расширения деловых контактов. В этой связи де Сильги проинформировал президента Туркменистана о продвижении порученных компании проектов.

Зампредседателя Совета директоров «VINCI» подчеркнул, что представляемая им компания готова принять участие в реализации новых совместных проектов.

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